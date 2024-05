Angelina Mango esclusa da ESC per colpa di Rai? Italia vota 39% Israele

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Durante la diretta della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2024, andata in onda giovedì 9 maggio 2024 (QUI tutti I finalisti) laha commesso un grave errore diffondendo in video le percentuali del televoto. Secondo quanto erroneamente (o voluto?) trasmesso, al termine dellazione Eden Golan perrisultava al primo posto con il 39% dei voti, mentre i Paesi Bassi seguivano al secondo posto con il 7% dei voti, distanziati di molto. Uno stacco, dunque, del 32% tra il primo e il secondo paese, neanche quando ha vinto Ucna nel 2022. Solitamente quando vi è una differenza così ampia tra un paese e quello subito successivo le motivazioni non sono musicali, ma prettamente politiche. È emerso, inoltre, che i risultati diffusi potrebbero essere relativi solo al votono, ...