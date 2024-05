A Sud - obiezione respinta | Palazzo Chigi prima convoca l’associazion - poi non la fa entrare dando la colpa alla polizia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Erano statete per un incontro della commissione interministeriale incaricata di riformare il Codice dell’Ambiente e, come previsto in questi casi, si erano accreditate in modo ufficiale: la portavoce dele A Sud, Marica Di Pierri e la responsabile Relazioni Istituzionali, Sara Vegni, sono però state però rimbalzate dasenza alcuna motivazione pocodi. L’incontro era stato organizzato proprio dopo la richiesta di trasparenza da parte di coalizione di organizzazioni della società civile, coordinate da The Good Lobby. E invece… A un’ora dal momento di accedere,segreteria dele A Sud è arrivata una mail che comunicava il “parere sfavorevole” al loro accesso a...

PF CGIL: il diritto dei scelta della donne utenti dell'ASLBR con tre nuovissime sale travaglio e di una sala operatoria. - PF CGIL: il diritto dei scelta della donne utenti dell'ASLBR con tre nuovissime sale travaglio e di una sala operatoria. - FPCGIL. IL DIRITTO DI SCELTA DELLE DONNE UTENTI DELL’ASLBR Per anni la scrivente FPCGIL ha perorato la causa della partoanalgesia nel territorio brindisino con incessanti lotte, note interne e a mezzo ...

FP CGIL: OBIEZIONE RESPINTA !!! La legge 194 non si tocca! Autodeterminazione e violenza sulle donne nella nostra provincia. - FP CGIL: obiezione respinta !!! La legge 194 non si tocca! Autodeterminazione e violenza sulle donne nella nostra provincia. - La FP CGIL Brindisi organizza per il giorno 03 Maggio 2024, una iniziativa pubblica, presso la sala conferenze del PALAZZO ...

Prolife nei consultori, presidio di Non una di Meno al Senato: “No alla violenza degli antiabortisti” - Prolife nei consultori, presidio di Non una di Meno al Senato: “No alla violenza degli antiabortisti” - Si è tenuto oggi il presidio davanti Palazzo Madama di Non Una di Meno contro l'ingresso degli antiabortisti nei consultori ...