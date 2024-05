Quanto pesa il gatto più bello del mondo? Si chiama Tornado ed è gigantesco

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 10 maggio 2024) Più che unsembra un felino selvaggio di proporzioni considerevoli e peso altrettanto corposo, ben 10 chili.è un Maine Coon ed è stato incoronato come ilpiùdelall’Esposizione Internazionale Felina di Bolzano. Austriaco come la sua Jasmin Cerny, ha un lungo pelo rosso e un’espressione corrucciata che non deve ingannare. In realtà è un animale dolcissimo, specializzato in pet therapy. Viene cioè impiegato come “assistente” nelle scuole e nelle case di cura dove serve la sua presenza.è un magnete per le coccole. Soprattutto i bambini lo amano per la sua placidità. Il Maine Coon è una razza particolarmente apprezzata. Di proporzioni imponenti, nasce e si sviluppa nella regione americana del Maine (sì, quella di Stephen King) e ha una grande ...