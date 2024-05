Baby calciatori in campo Attese oltre seimila persone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si stanno concludendo, o si sono appena conclusi, i campionati giovanili e sta fervendo sempre più l’attività dei tornei primaverili ed estivi. Come sempre Adriasport è grande protagonista e nelle prossime settimane si disputeranno diverse manifestazioni, tutte estremamente interessanti. A Cervia, Cesenatico e Gatteo Mare, dal 31 maggio al 2 giugno si terrà la 13ª edizione del Torneo Romagna Cup. Sempre a Cervia e Cesenatico dal 7 al 9 giugno in programma la 10ª edizione dell’Adriasport Summer Cup-Memorial Matteo Paolini. Sempre in giugno, ma dal 14 al 16 giugno sarà la volta della 17ª edizione del Torneo Italy Cup in quel di Cesenatico. Mentre la prima settimana di settembre Cervia e Cesenatico ospiteranno il Trofeo Elite. Oggi, poi, Adriasport riparte con l’Udinese Accademy League, per la quale sono previste6.000 presenze sul territorio tra Cervia e ...