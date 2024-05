(Di venerdì 10 maggio 2024) DENTRO LE MURA. Il camminamento attende il via libera della Soprintendenza. Previsti lavori interni per mettere in sicurezza l’accesso. Aprirà durante i fine settimana.

Roma , 8 maggio 204 – Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma . L’annuncio alla vigilia del debutto nel torneo: Berrettini al primo turno avrebbe dovuto affrontare in un derby azzurro Stefano Napolitano. "Non riuscirò a giocare, ho ...

Putin, le testate nucleari strategiche sempre pronte. Tusk: "Militari Nato già in Ucraina" - Putin, le testate nucleari strategiche sempre pronte. Tusk: "Militari Nato già in Ucraina" - La Russia "farà di tutto per evitare uno scontro globale" ma "non permetterà a nessuno di minacciarla", e manterrà la prontezza operativa delle sue "forze strategiche" nucleari ...

Via Tre Armi, pronto il passaggio pedonale per la cannoniera di San Giovanni - Via Tre armi, pronto il passaggio pedonale per la cannoniera di San Giovanni - Lavori finiti in via Tre armi, dove il percorso pedonale che porta alla sortita della cannoniera di San Giovanni è pronto. Manca solo il via libera della Soprintendenza per la chiusura ufficiale del ...

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". LIVE - Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin: 'Non permetteremo a nessuno di minacciarci'. LIVE ...