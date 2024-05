Dammi i soldi o ti lascio | la Cassazione condanna un uomo per estorsione emotiva

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 10 maggio 2024) Undi Rovigo nel 2021 ha perseguitato la compagna pretendendo elargizioni di denaro altrimenti avrebbe interrotto la loro relazione. La donna aveva ceduto alle richieste per paura di essere abbandonata. Alla fine però si è presentata dai carabinieri con i messaggi del compagno e l’ha denunciato. E alla fine la Corte diha confermato ladell’per “” e stalking. Il Messaggero racconta che per i giudici del Palazzaccio «l’intimazione della rottura di una relazione sentimentale può assumere valenza minacciosa allorché lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta costituisca un’espressione di ricatto». La sentenza «Il giudice del merito ha escluso che le dazioni di denaro fossero prive di coartazione in quanto ...