Fiorello - per Viva Rai2! una media di oltre 1 milione e del 20%

(Di venerdì 10 maggio 2024) Cala il sipario su!, il mattin show dei record., Biggio, Casciari e tutta la banda hanno chiuso con il botto, con ospiti d'eccezione: Amadeus, protagonista di un'esilarante esibizione al semaforo in coppia con lo showman; Ultimo, che ha cantato al piano il nuovo singolo Altrove e un'originale versione di Albachiara in diretta dallo stadio Olimpico, e Jovanotti, che ha salutato il pubblico sulle note di un remix di Azzurro. Dalla messa in onda del 6 novembre, via ufficiale della seconda edizione, nel corso delle 112 puntate trasmesse in diretta dalla nuova location del Foro Italico (senza dimenticare le 10 puntate di Aspettando!, in onda su RaiPlay dal 16 al 27 ottobre scorso, e lo spin-off sanremese!...Sanremo!) ...