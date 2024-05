Italiano è l’ignorato speciale della Serie A Il Napoli lo apprezza ma non affonda Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilusa un gioco di parole per sottolineare che Vincenzo, l’allenatoreFiorentina finalista di Conference League, èA “L’non va di moda. Ormai siamo sempre più votati all’esterofilia. L’erba del vicino sembra sempre la migliore. Ma è davvero così? Non sempre. Risultati alla mano ci sono pochi allenatori in circolazione che hanno centrato i traguardi raggiunti in questi anni da Vincenzo. Una scalata poderosa quella del tecnico di Ribera ma nato a Karlsruhe da genitori emigranti: dallaD alla seconda finale europea consecutiva con la Fiorentina in appena 7 anni. In mezzo una marea di successi”. La carriera del tecnico parla chiaro, è partito ...