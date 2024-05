Traffico Roma del 10-05-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare incolonnamenti tra le uscite via della Pisana via del Mare prudenza anche su via Pontina per un veicolo in panne code da Pomezia Castelno in direzione dell’EUR possibili disagi alle ore 12:51 in programma una manifestazione con corteo in partenza da Piazza degli eroi e diretta a Piazza Cavour nel percorso le vie Vittor Pisani Candia viale Giulio Cesare via Marcantonio Colonna e via Cicerone chiusure e deviazioni per consentire il passaggio di circa 500 partecipanti a Trastevere poi dalle 10 alle 13 ho un’altra manifestazione nei pressi del ministero dell’università e della ricerca possibili di viaggio e modifiche alla viabilità nell’area circostante Largo Bernardino da Feltre ricordiamo che il ...