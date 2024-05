Regionale: si gioca solo nel Girone B ma i giochi sono fatti. Provinciale: ultime battute prima delle finali VALLESINA, 2 maggio – Domenica ultima giornata del Gorone B del Regionale. Traguardo anche per il Provinciale. Poi via ai play off e ...

Muovono per la prima volta la classifica nella fase Interregionale le Under 17 della San Marino Academy e lo fanno strappando il pari alla Fiorentina negli ultimissimi istanti di gara (1-1). Parte bene la Viola a Domagnano, costruendo occasioni in ...

Under 17 fase interregionale: le biancazzurre vincono e guadagnano i quarti di finale - under 17 fase interregionale: le biancazzurre vincono e guadagnano i quarti di finale - Le ragazze di Piva si avvicinano alla zona playoff. Arriva il primo successo nella fase Interregionale per le under 17 della San Marino Academy, salite a quattro punti e distanti ora altrettanti dalla ...

Tornei Marca: calendario aggiornato del memorial LIZIERO (Under 19) - Tornei Marca: calendario aggiornato del memorial LIZIERO (under 19) - Diramato il calendario gare del 43° Torneo Marca Trevigiana - memorial Alberto Liziero, riservato alla categoria under 19 regionali / provinciali. Nella prima fase ogni squadra disputerà 4 partite da ...

Tornei Marca: calendario aggiornato del memorial GALLEGO (Under 19) - Tornei Marca: calendario aggiornato del memorial GALLEGO (under 19) - Diramato il calendario gare del 17° memorial Antonio Gallego, riservato alla categoria under 19 nazionali / élite e organizzato dal Comitato Tornei Marca Trevigiana. Nella prima fase ogni squadra ...