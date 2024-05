Spalletti sulla stagione del Napoli | Tre allenatori si cambiano in cinque anni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Luciano, ct della nazionale italiana, analizza ladel: troppi cambi di allenatore penalizzano la squadra. Luciano, commissario tecnico della nazionale italiana ed ex allenatore del, ha parlato della difficiledegli azzurri in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera., che ha conquistato lo scudetto con ilnella scorsa, è rimasto nel cuore dei tifosi partenopei e ricorda con grande affetto la sua esperienza nel capoluogo campano.delSecondo, uno dei problemi principali delin questa ...

Luciano Spalletti , Ct dell’ Italia , ha parlato al Corriere della Sera in vista dei prossimi Europei in Germania di giugno Luciano Spalletti , Ct dell’ Italia , ha parlato al Corriere della Sera in vista dei prossimi Europei in Germania di giugno. Le ...

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha espresso il suo parere sulla disastrosa stagione del Napoli . Il CT della Nazionale Italiana tra poco meno di un mese sarà impegnato in Germania per la preparazione fisica e soprattutto ...

GAZZETTA - Napoli, De Laurentiis ha tracciato le quattro linee guida per il nuovo allenatore - GAZZETTA - napoli, De Laurentiis ha tracciato le quattro linee guida per il nuovo allenatore - La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle linee guida tracciate da Aurelio De Laurentiis, presidente del napoli, per la scelta del nuovo allenatore: "Le linee guida che sta seguendo Aurelio De ...

CDS - Napoli, apertura reciproca con Gasperini, ma va aspettata la fine della stagione attuale - CDS - napoli, apertura reciproca con Gasperini, ma va aspettata la fine della stagione attuale - napoli - Come riporta Il Corriere dello Sport, c'è apertura reciproca tra il napoli e Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta: "Il Gasp è in cima ai pensieri del club per il futuro da un po’, e ...

Avanti tutta per Vanoli: è il preferito di Cairo. Juric, suggestione Napoli - Avanti tutta per Vanoli: è il preferito di Cairo. Juric, suggestione napoli - Per lui potrebbero aprirsi le porte del napoli: il patron De Laurentiis lo aveva già inserito nel cast di 40 profili per il post-spalletti, ora i partenopei si sono ridimensionati clamorosamente dopo ...