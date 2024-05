Borse postive - il focus resta sulle trimestrali A Milano Mediobanca e Iveco protagoniste

(Di venerdì 10 maggio 2024) Alla prova dei conti anche, Unipol e Diasorin. La Borsa di Tokyo chiude positiva (+0,4%) in scia a Wall Street. Il dollaro si rafforza sull’euro. Ancora in salita il petrolio. Spread in calo a 132 punti

L’attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente fa rientrare l’avversione al rischio. La Banca centrale cinese lascia invariati i tassi. Spread in calo dopo la conferma del rating italiano da parte di S&P, debole il petrolio

Occhi restano puntati su Medio Oriente e banche centrali. In Cina tassi di interesse invariati Spread in calo dopo la conferma del rating italiano da parte di S&P, debole il petrolio

Borse Europa partono con il piede giusto in attesa dei verbali Bce - borse Europa partono con il piede giusto in attesa dei verbali Bce - Partenza positiva per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,6% a 34.540 punti, con acquisti su iveco Group (+6,3%) dopo i risultati. Bene anche Leonardo (+2,2%) e… Leggi ...

Piazza Affari apre in rialzo, sprint di Iveco - Piazza Affari apre in rialzo, sprint di iveco - Piazza Affari apre in rialzo, con iveco in vetta dopo i risultati. In uscita oggi i verbali Bce della riunione di aprile ...

Iveco, ricavi trimestre a 3,4 miliardi. Gerrit Marx: "Pronta per la fase successiva" - iveco, ricavi trimestre a 3,4 miliardi. Gerrit Marx: "Pronta per la fase successiva" - iveco Group chiude il primo trimestre con ricavi pari a 3,4 miliardi di euro, in linea con il primo trimestre 2023.