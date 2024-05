Finale di stagione A Lecco pensando al futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Titoli di coda. Questa sera si chiude, almeno per quel che riguarda laregolare, il campionato cadetto, con il Modena che scenderà in campo aper cercare di non far diventare la sua ultima gara stagionale una semplice gita sul lago di fine anno. Sia gialloblu che blucelesti non avranno altre occasioni per giocare partite ufficiali in questo 2023/24; i canarini col pareggio conquistato domenica scorsa al Braglia contro il Como hanno blindato una salvezza lontana dai quei playoff inseguiti per larga parte del campionato, e il, retrocesso matematicamente da un paio di settimane e relegato all’ultimo posto, saluterà dopo una solala serie B. Non facile per entrambe le squadre trovare forti motivazioni per questi novanta minuti che andranno in scena al Rigamonti-Ceppi: i padroni di casa ...