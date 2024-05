Un aiuto fondamentale arrivato dai Paesi europei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) La celebrazione della Giornata dell’Europa, ieri, è stata l’occasione per la città e per tutto il teritorio colpiti nel maggio scorso dall’alluvione, di ringraziare queiche hanno dato il loroin quei momenti così drammatici. In piazza San Francesco il sindaco Michele de Pascale, insieme ai sindaci delle località più colpite, ha accolto i rappresentanti delle ambasciate di Belgio, Francia, Slovacchia e Slovenia che a poche ore dal disastro arrivarono nel ravennate con i loro macchinari per supportare le squadre già al lavoro. Le bandiere di questisono state collocate all’interno della sala del consiglio provinciale. "Per chi come me – ha detto de Pascale – è nato in un’epoca in cui l’Unione europea esisteva già, è difficile pensare a quanto sia stato complesso e lungo, dagli anni Cinquanta, tutto il processo di ...