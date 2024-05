Amici 23 - anticipazioni Serale | gli ospiti e l' eliminato della semifinale

Cosa è successo nella semifinale di Amici 23? Giovedì 9 maggio è stata registrata la semifinale del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi ed è successo, come ormai è consuetudine, davvero di tutto. Ma, in particolare, sono stati ...

Ecco il resoconto della registrazione del talent show di Maria De Filippi: la puntata andrà in onda domenica in prima serata. Siamo arrivati al penultimo capitolo di Amici 23, questa sera è stata registrata l'ottava puntata del talent show. La ...

I giudici - Amici 2024 (US Fascino) Il Serale di Amici 2024 arriva al penultimo atto, la semifinale, registrata oggi pomeriggio e in onda in prima serata su Canale 5 domenica 12 maggio. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare ...