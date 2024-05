Ricorso - il Ravenna continua a crederci Playof - le gare di domenica sono in bilico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Rigettate le istanze cautelari". Ieri sera, a firma del presidente Vito Branca, il Collegio di garanzia dello sport del Coni, ha preso atto della delicatezza della materia, rilevando che "le questioni sottoposte al vaglio del Collegio non riguardano questioni di diritto e di legittimità di pronto scrutinio ovvero di pacifica soluzione. Per questo motivo la controversia deve essere trattata, assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l’effetto, la piena conoscenza del merito della stessa". Morale: ildel Forlì è fondato, ma va approfondito. Va ricordato che il sodalizio del presidente Gianfranco Cappelli si è visto respingere 2 volte, dai giudici della Figc, la richiesta della vittoria a tavolino nel match perso 2-1 col Carpi, per l’utilizzo, da parte del club emiliano, del giocatore Cecotti, che non avrebbe scontato un turno di ...