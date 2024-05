GammaDonna - via alla candidature Il premio celebra i 20 anni e spinge su sostenibilità e mentalità rigenerativa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nella tempesta perfetta provocata dcrisi di un modello di sviluppo ormai divenuto insostenibile, il ruolo dell’imprenditoria si sta trasformando: fare impresa oggi significa valutare l’impatto delle proprie azioni e adottare un approccio al progresso di tipo rigenerativo, mirando a ripristinare e migliorare la salute degli ecosistemi, non solo a soddisfare i bisogni umani. Un obiettivo al cui raggiungimento tecnologia e innovazione possono dare un contributo determinante. Per sostenere questo cambio di passo e la diffusione di una nuova prospettiva “” – cruciale per affrontare le sfide legate all’ambiente,e al benessere umano – riparte ile il suo percorso di valorizzazione & empowerment dell’imprenditoria femminile innovativa: ...