L’Atalanta sogna il doblete | Europa League e Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 10 maggio 2024) …Poteva essere una finalissima tuttana…peccato per la Roma. Ma l’del calcio avrà comunque la sua finalista in. La Dea sorprende e manda in visibilio una città intera. I tifosi della Dea si sono fatti travolgere dall’entusiasmo per aver raggiunto un traguardo storico, comunque andrà il 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino contro il Bayer Leverkusen: è la prima finale europea per la squadra di Bergamo in 117 anni di storia. Migliaia di persone hanno invaso le vie come era già capitato dopo l’eliminazione del Liverpool e il successo con la Fiorentina nell’altra semifinale, quella di. Cori e brindisi che sono proseguiti fino a tarda notte in tutta Bergamo in onore della squadra allenata dal “mago” Gasperini. E a ...