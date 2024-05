Mia Martini | dal carcere per una canna all’accusa di portare sfortuna Poi il mistero insolubile della morte

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 10 maggio 2024) Cosa non si perdona a una donna di talento, di successo, una donna con una sensibilità così imponente, importante da prendersi la scena anche quando la giostra dello show business decide di spegnere i riflettori? La libertà non si perdona. Mia, detta Mimì, era libera, soprattutto e sopra ogni altra cosa. Co...