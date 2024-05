La Vigor vuole Clementi | Aspettiamo l’ok del mister

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) In pole c’è sempre, la panchina delladovrebbe rimanere nelle mani deldi Senigallia per la gioia di tanti tifosi. Il campionato non si è chiuso nel modo migliore, ma l’identità dellapassa anche attraverso le doti tattiche e, soprattutto, umane dell’allenatore che due stagioni fa ha riportato la Serie D nella spiaggia di velluto. "Il lavoro diè sotto gli occhi di tutti, ce lo invidia mezza Serie D – dichiara il direttore sportivoino Moroni – e in tutta onestà non so immaginarmi unasenza. A tal proposito abbiamo già manifestato la volontà di proseguire con lui, ilsi prenderà qualche giorno di pausa, ma sono ottimista, di certo cercheremo di ...