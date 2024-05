(Di venerdì 10 maggio 2024) Costantini nel primo tempo e Neddar nella ripresa. Così la Femminileha fatto la voce grossa anche a(2-0) tenendosi stretto il secondo posto in classifica, sempre in condominio con il Venezia. Femminile: Boaglio, Calli (3’ st Remondini), Neddar, Grillo, Scarpelli (20’ st Mari), Edoci (43’ st Di Pietro), Piazza, Schipa (38’ st El Abassi), Pederzani, Tiberio, Costantini. All.: Genovesio.C. Girone B (26ª giornata): Chieti-Villorba 3-4, Condor Treviso-Trento 0-0, Jesina-Sudtirol 2-0, Meran-Accademia Spal 3-0,-Femminile0-2, Triestina-Venezia 1985 0-4, Venezia-Vicenza 4-1. A riposo il Perugia. Classifica: Meran 60; Femminile, Venezia 50; Venezia 1985, Trento 46; Villorba 33; Chieti 32;, ...

Cocoricò Riccione lancia il primo museo ospitato in un club - Cocoricò riccione lancia il primo museo ospitato in un club - riccione, 10 MAG - Un museo in discoteca: per la prima volta in Italia un club, lo storico Cocoricò di riccione, ospiterà un museo al suo interno, il Mudi, che sarà inaugurato con una serata evento a ...

Serie C: il Riccione bussa due volte sul campo del Padova - Serie C: il riccione bussa due volte sul campo del padova - La Femminile riccione vince 2-0 contro il padova, confermando il secondo posto in classifica. Costantini e Neddar i protagonisti. Classifica Serie C: Meran in testa, seguito da riccione e Venezia.

Calcio femminile, il Riccione schiaccia il Padova sbloccando il risultato a metà della prima frazione - Calcio femminile, il riccione schiaccia il padova sbloccando il risultato a metà della prima frazione - Già a programma la tappa a Palermo del 9 giugno. Attualmente in 2° posizione con la compagine Venezia, il riccione schiaccia il padova sbloccando il risultato a metà della prima frazione con ...