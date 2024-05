Greta Thunberg , attivista per il clima, è stata tra le protagoniste della manifestazione contro Eden Golan , la cantante israeliana che parteciperà a Eurovision : "State portando il genocidio in un concorso".Continua a leggere

Una Angelina Mango in grandissima forma ha infiammato ieri sera la Malmo Arena dell’ Eurovision . La vincitrice di Sanremo in Svezia ha offerto uno show da vera star, accompagnando “La Noia” con balli, scenografia e costumi impeccabili. Entusiasti ...

Canta la ragazza ebrea e all'Eurovision partono i buu - Canta la ragazza ebrea e all'Eurovision partono i buu - La cantante israeliana eden Golan è stata contestata dal pubblico del Malmo Arena durante la semifinale dell'Eurovision Song Contest dove ha conquistato l'accesso alla finale di sabato. Durante la ...

Eurovision, fischi all'israeliana Eden Golan - Eurovision, fischi all'israeliana eden Golan - (LaPresse) Tensione all’Eurovision Song Contest, cortei pro Palestina a Malmö e contestazioni alla rappresentante israeliana. eden Golan ...

Eurovision 2024, le pagelle dei look: Angelina Mango strepitosa (9), Israele una vestale (10), Georgia amazzone (9) - Eurovision 2024, le pagelle dei look: Angelina Mango strepitosa (9), Israele una vestale (10), Georgia amazzone (9) - La prima semifinale dell'Eurovision 2024 ci ha regalato dei colpi di scena incredibili. Ce lo aspettavamo Si, ma forse non proprio a questi livelli. Chissà se nella ...