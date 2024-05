Si rifiutò di vendere droga e lo picchiarono - oggi il quarto arresto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVolevano costringerlo aun ingente quantitativo di hashish e, se non lo avesse fatto, pretendevano da lui la consegna della sua auto, o della sua casa popolare o di 10mila euro. E quando la vittima sidi fare tutto questo, i quattro loselvaggiamente davanti alla moglie e i figli minorenni. In tre, lo scorso 9 aprile, furono arrestati;è toccato alcomplice. Tutti, secondo le indagini, sono collegati al clan Casella di Ponticelli. La vicenda è venuta allo scoperto grazie alla denuncia della vittima, un 45enne di Ponticelli. Si presentò in caserma, dai carabinieri, con il volto tumefatto e sanguinante e raccontò cosa gli era accaduto. Da lì sono partite le indagini edil cerchio si è chiuso. I quattro sono ...