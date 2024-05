Spalletti | Rivera in ritiro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lucianosi prepara per la fase finale di Euro 2024. Il ct dell’Italia ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera: “La maglia della Nazionale è la più bella e più importante del mondo, la prima pelle per un calciatore. Bisogna indossarla con orgoglio e convinzione. Con dignità e umanità. Nella nostra Nazionale tutti devono essere sullo stesso piano, che nessuno si senta potente. Partiamo tutti dalle sconfitte passate, sono quelle che formano. La vittoria è bella, ti fa figo ma se resta fine a sé stessa diventa un vizio. Dalla depressione di una batosta si rinasce”. Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com riportano l’intervista Possiamo realmente competere con le big europee Inghilterra, Francia e Germania? Dobbiamo farlo, ma bisogna lavorarci ancora. Quello che abbiamo fatto vedere finora non è sufficiente. Abbiamo qualità tecniche e ...