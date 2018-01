Basket | Avellino ko | Brescia si fa sotto

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Brescia si riprende la vetta - Avellino raggiunta. Stop per Venezia - vince la Virtus Bologna : La Leonessa Brescia si è riportata in vetta alla classifica dopo la 16a giornata di Serie A. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta di Avellino nell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui i Bresciani sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Reggio Emilia ferma Avellino - supplementare di gioia per Cantù : Il girone di ritorno della Serie A di Basket si apre subito con la caduta della capolista. La Sidigas Avellino viene sconfitta in casa della Grissin Bon Reggio Emilia per 89-86 ed ora potrebbe essere raggiunta in vetta dal terzetto composto da Brescia, Venezia e Milano. Nell’altro anticipo della serata, invece, la Red October Cantù supera dopo un tempo supplementare la Dinamo Sassari per 102-96. La notizia della serata, però, è senza dubbio la ...

Diretta / Reggio Emilia Avellino (risultato live 64-58) info streaming video e tv : fine 30'! (Basket Serie A)

Basket - Serie A : oggi Cantù-Sassari e Reggio Emilia-Avellino : oggi due anticipi per la prima di ritorno: Cantù-Sassari e Reggio Emilia-Avellino. Domani, Recalcati riparte dal PalaRuffini. L'ex c.t. azzurro, chiamato a sostituire un po' a sorpresa Banchi sulla ...

Basket - Filloy e l'ambizione di Avellino : ''Lo scudetto? Si vince restando uniti'' : ... uno capace di inventarsi canestri clamorosi (ad esempio quello sulla sirena da un angolo quasi impossibile che ha mandato all'overtime la sfida poi vinta a Milano, giocata applaudita da mezzo mondo ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : la capolista Avellino nell’anticipo a Reggio Emilia. Sfide casalinghe per le inseguitrici : Dopo i primi verdetti (Avellino “Campione d’Inverno e le otto qualificate alle Final Eight) la Serie A di Basket riparte con la 16a giornata, la prima del girone di ritorno. Sarà un turno di campionato spalmato su tre giorni, visti i vari impegni europei delle squadre. Si comincia domani sera e scende subito in campo la capolista: la Sidigas Avellino sarà di scena sul campo di Reggio Emilia. Una sfida importante per entrambe le ...

Video/ Avellino Zielona (57-64) : highlights della partita (Basket Champions League) : Video Avellino Zielona (risultato finale 57-64): highlights del match della 11^ giornata del Gruppo D della Champions League. Irpini ora quarti in classifica. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:56:00 GMT)

Basket - Champions League : Avellino-Zielona Gora 57-64 - Strasburgo-Venezia 70-67 : Tonut riavvicina Venezia (63-69) nell'economia del doppio confronto, i francesi pensano troppo a rovesciare il passivo di Mestre, Tonut porta la Reyer vicina anche al clamoroso sorpasso (67-69), ...