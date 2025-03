Via libera del cda a nuove operazioni per 32 miliardi

Quotidiano.net - Via libera del cda a nuove operazioni per 3,2 miliardi

Il cda di Cassa Depositi e Prestiti, su proposta dell’ad e direttore generale Dario Scannapieco (nella foto), ha detoper un valore complessivo di oltre 3,2a sostegno di grandi, medie e piccole imprese, investimenti sul territorio, cooperazione internazionale, export e infrastrutture chiave. In linea con il Piano Strategico 2025-2027, il cda ha poi approvato il nuovo framework per sostenere una maggiore e mirata assunzione di rischio suad elevato impatto con l’obiettivo di dare impulso a crescita, competitività e innovazione del Paese. Inoltre è stato dato il viaa ulteriori strumenti per facilitare l’accesso al credito delle aziende di minori dimensioni e per sostenere le Pubbliche Amministrazioni nell’utilizzo delle risorse europee. Il Consiglio ha approvato nuovi finanziamenti per sostenere le filiere produttive del Paese, favorendo i piani delle aziende per dare slancio all’internazionalizzazione, all’export e all’innovazione.