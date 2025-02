Ilrestodelcarlino.it - Il centro colmo di crateri. L’asfalto cede in molti punti. I ’rattoppi’ sotto accusa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le recenti piogge sommate al continuo via vai di mezzi hanno lasciato il loro strascico sulle vie delcittadino, che già nelle prime ore di ieri si presentava disseminato di voragini sorte là dove primaera stato oggetto di interventi d’emergenza, i cosiddetti, eseguiti spesso al termine di lavori su condutturestanti. Ad essere popolate disono varie delle vie più centrali della città, come via Ponte Marino, via Mariani, via Oberdan, via D’Azeglio. Si tratta delle direttrici che circondano le varie piazze, alcune delle quali, come via Ponte Marino e via Paolo Costa, diventate nel frattempo uno deidi ritrovo di chi trascorre la serata in città. Non a caso ha qui sede l’unico cinema d’essai del, oltre a vari ristoranti, e allo stesso Mercato Coperto.