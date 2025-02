Europa.today.it - Tris Juve Stabia e Bari sconfitto, festa gialloblù al Menti

Lasupera l’esamee ritrova la vittoria in campionato. La squadra di Guido Pagliuca conquista i tre punti nello scontro diretto e aggancia il Catanzaro in classifica: le vespe restano in piena corsa per un posto in zona playoff. Piscopo, Adorante e Leone decidono la sfida allo.