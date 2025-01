Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, area di proprietà comunale sottoposta a sequestro penale

Tempo di lettura: 2 minuti“Un’didel Comune è statada parte dei Carabinieri Forestali di Sandel. Si tratta dell’adiacente al palazzetto dello sport, (ricompresa tra Via Nazionale Appia, Via Olmo Lungo, Via Campofreddo ricadente nell’di confine tra Sandele Calvi) dove è ben visibile una discarica di terreno e rifiuti edili privi di caratterizzazione.” – così in una nota Giovanna Petrillo consigliereGruppo consiliare “SanFutura”.Un danno per la nostra comunità che si vede privare di un’di circa 17.000 metri quadrati acquisiti a titolo gratuito nel corso della precedente amministrazione che aveva programmato di realizzare in quel luogo il nuovo campo sportivo , approvando anche lo studio di fattibilità.