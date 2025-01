Ilfattoquotidiano.it - Pax Jolie-Pitt “si è schiantato contro la fiancata di un’auto con la sua e-bike mentre guidava senza mani”. È il secondo incidente simile nel giro di pochi mesi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Probabile che Paxnon sia proprio un campione di ciclismo. Il figlio della celebre coppia di attori è infatti rimasto vittima di un nuovosull’e-a seidi distanza dalla precedente caduta. Paxsi èladiera in sella alla sua bicicletta in stile BMX per le strade di Los Feliz a Los Angeles.un video ottenuto da TMZ, il ragazzo stava guidandoquando ha svoltato un angolo e ha colpito il lato passeggero di un veicolo in marcia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e il figlio della star è stato ripreso in un videoparlava con i proprietari dell’auto che sembravano calmi. L’è avvenuto dopo che a luglio il ragazzo era stato trasportato d’urgenza in ospedale in seguito a un altroin bicicletta.