Milan, Orsolini oltre a Gimenez: il piano rossonero

Il club meneghino punta al doppio colpo in attacco ed è pronto a bussare alla porta del Bologna: sul piatto non solo una proposta economicaDopo l’arrivo di Kyle Walker, ilnon sembra intenzionato a fermarsi qui. Il clubguarda soprattutto all’attacco ea Santiagodel Feyenoord ecco spuntare un nuovo nome.su: offerta fatta al Bologna (LaPresse) – Calciomercato.itIl clubsarebbe infatti sulle tracce di Riccardo. L’ala del Bologna piace al club, che ha bussato alla porta dei rossoblù per una prima offerta, che è stata però rifiutata. Secondo ‘Sky Sport’ ilavrebbe infatti offerto ai felsinei 18 milioni di euro e il cartellino di Noah Okafor, che il clubha messo sul mercato da diverse settimane. Lo svizzero sembrava destinato a vestire la maglia del Lipsia, ma alcuni problemi al momento delle visite mediche lo hanno riportato ao, dove ha comunque la valigia pronta.