Mosca | Putin pronto a colloqui con Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.45 Il presidente russo"è" acon il presidente Usa"attende segnali" da Washington. Così il portavoce del Cremlino Peskov. Il conflitto in Ucraina "non dipende dai prezzi del petrolio". Questa la replica del Cremlino a, secondo il quale se i prezzi del greggio fossero più bassi, la guerra finirebbe immediatamente. "Questo conflitto è in corso a causa della minaccia alla sicurezza della Federazione russa e per il rifiudi Europa e Usa di ascoltare le nostre preoccupazioni", ribadisce Peskov.