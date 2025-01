Ilfattoquotidiano.it - Cos’è lo Zebra Striping, il nuovo trend per bere alcolici che spopola tra la Gen Z: “Così non si rischia la sbornia”. Cosa c’è di vero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se in televisione è chiamato zapping il frequente passaggio da un canale all’altro, tra i giovani si dice. Ed è il continuo shift tra bevande alcoliche e non alcoliche nella stessa serata. È questa la nuova folle moda che sta prendendo piede tra le nuove generazioni:, secondo chi sceglie questa modalità di consumo, si favorisce una maggiore idratazione e consente al fegato di assorbire meglio l’alcol, limitando l’insorgere di unae i conseguenti effetti nocivi sul corpo umano. Tutto questo, ovviamente, non ha alcun fondamento scientifico.A riportarlo è l’ultimo rapporto “Distill“, redatto dalla multinazionale del beverage Diageo, che inserisce il fenomeno tra iche domineranno il 2025. La data di nascita, però, pare incerta. Sembra che la matrice sia britannica,similmente tra il 2023 e il 2024.