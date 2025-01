Ilfattoquotidiano.it - “Pacchiana, disgustosa e inappropriata”: Lauren Sanchez travolta dalle critiche all’insediamento di Trump, ma il look sexy attira l’attenzione di Zuckerberg

“Scelta”, “Outfit disgustoso e vergognoso”, “È vestita in modo incredibilmente inappropriato”. Sono solo alcuni dei commenti che circolano online a proposito delesibito daper presenziare alla cerimonia di insediamento di Donaldalla Casa Bianca. La fidanzata di Jess Bezos, il magnate di Amazon, non è passata affatto inosservata, e anzi ha catturatoanche di Mark, protagonista di uno scatto diventato virale.Una volta tolto il cappottosi è mostrata con un completo bianco sotto il quale non ha fatto capolino alcuna camicetta, ma una generosa scollatura evidenziata da un reggiseno in pizzo che sta facendo molto discutere a poche ore dal giuramento dicome nuovo presidente degli Stati Uniti. Seduto accanto a lei Mark Zukerberg, il “papà” di Facebook, che è stato pizzicato mentre lanciava sguardi incuriositi al décolleté di