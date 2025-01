Lanazione.it - Spiezia: “Grave crisi di organico alla Procura di Firenze. Il Consiglio di Stato? Per ora resto al mio posto”

, 20 gennaio 2025 – Iltore della Repubblica di, Filipposottolinea come il suo ufficio nel 2024 siacontrassegnato da “una gravissimadi”. Lo ha detto intervenendo alcomunale di. “I magistrati delladi– ha detto– hanno saputo raccogliere la sfida organizzativa e giudiziaria e si sono adoperati per esercitare al meglio le proprie funzioni per il buon funzionamento del servizio ai fini dell'applicazione della legge penale, per la tutela di diritti fondamentali dei cittadini, sia essi parte offesa o indagati. Questo impegno l'abbiamo svolto nel corso del 2024 in condizioni di assoluta difficoltà. Il 2024 ècontrassegnato, per ciò che riguarda il mio ufficio, da una gravissimadi, superiore a un terzo della sua componente magistratuale, oltre un terzo della componente amministrativa”.