Possibile novitĂ per quanto riguarda il futuro di un calciatore azzurro: la volontĂ del ragazzo è chiarissima, la palla passa al Napoli. Il Napoli ha concluso da poco meno di due giorni il lavoro di preparazione in quel di Dimaro, prima tappa del precampionato azzurro 20252026. Ora, i partenopei di mister Antonio Conte si stanno godendo l’ultimo giorno di riposo, prima di rimettersi in viaggio nella giornata di domani destinazione Castel di Sangro, per la seconda fase del preseason. Durante la prima parte di preparazione in Trentino, un calciatore in particolare ha sorpreso tutti, e viste le ultime difficoltĂ riscontrate dal direttore Giovanni Manna in alcune trattative, potrebbe concretizzarsi un clamoroso colpo di scena: ad un passo dall’addio, il giocatore ora sembra destinato a restare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sembrava a un passo dall’addio, colpo di scena in casa Napoli: cambia tutto