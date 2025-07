Pallanuoto i sorteggi di Champions League ed Euro Cup | quattro italiane protagoniste

Sono andati in scena i sorteggi delle Coppe Europee 2025-2026 di pallanuoto maschile: in Champions League l’Italia sarà rappresentata dalla Pro Recco, ammessa alla fase a gironi, che potrà essere raggiunta dal Brescia, che invece dovrà affrontare le qualificazioni. I lombardi dovranno finire tra le prime due del girone a 3 che comprende anche i greci del Vouliagmeni ed i croati della Mladost, altrimenti verranno retrocessi in Euro Cup, dove andrebbero a disputare le qualificazioni, venendo inseriti nel girone che comprende anche il Trieste. Il Savona, invece, è già ammesso alla fase a gironi. SORTEGGI COPPE EUROPEE PALLANUOTO MASCHILE. 🔗 Leggi su Oasport.it

