In vacanza con le amiche è morta in ospedale | attesa per il rientro della salma

Non si hanno ancora notizie certe sul rientro in Italia della salma di Francesca Ariazzi, morta a 36 anni mentre si trovava in vacanza con le amiche sulle isole Baleari. Il 19 luglio scorso era appena scesa dal traghetto che l'aveva riportata a Ibiza: arrivata al porto si è sentita male e si è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: vacanza - amiche - morta - rientro

Il primo bikini dell’estate di Clara: in vacanza con le amiche punta sul due pezzi minimal - Clara è prontissima per dare il via al suo tour estivo ma prima di farlo si è concessa una vacanza con le amiche.

«Ero in vacanza con le mie amiche e sono stata violentata da tre ragazzi» - Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi.

In vacanza in Salento con le amiche, giovane denuncia uno stupro di gruppo - Portata in ospedale, i medici avrebbero confermato i ripetuti abusi subiti evidenziando anche la violenza con i quali sarebbero stati consumati

La vacanza a Ibiza si conclude in tragedia. Poco prima di fare rientro a casa, appena è scesa dal traghetto della tratta Ibiza-Formentera, l'impiegata di banca bresciana Francesca Ariazzi ha accusato un attacco di cuore. La 36enne di Caionvico ha avuto un ma Vai su Facebook

? In vacanza con le amiche, è morta in ospedale: attesa per il rientro della salma; Malore a Ibiza appena scende dal traghetto, morta 36enne bresciana; Scende dal traghetto e si accascia a terra all'improvviso: morta a 36 anni in vacanza con le amiche.

In vacanza con le amiche, è morta in ospedale: attesa per il rientro della salma - Non si hanno ancora notizie certe sul rientro in Italia della salma di Francesca Ariazzi, morta a 36 anni mentre si trovava in vacanza con le amiche sulle isole Baleari. Scrive bresciatoday.it

Francesca Ariazzi morta a 36 anni in vacanza a Ibiza: il malore appena scesa dal traghetto e i tempi dell'ambulanza - Era partita per Ibiza in compagnie di alcune amiche per godersi l'estate, ma la vacanza è finita in tragedia. Riporta msn.com