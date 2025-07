Cittadella Giudiziaria | si inaugurano tre stalli rosa per le donne in gravidanza

Saranno presentati e resi fruibili a partire da giovedì 31 luglio tre stalli rosa nel parcheggio della Cittadella Giudiziaria. Saranno a disposizione gratuita delle donne in gravidanza della zona ed in particolare per quelle che lavorano e frequentano la Cittadella Giudiziaria di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

