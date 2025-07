Frane smottamenti e strade ancora chiuse | danni e disagi per il maltempo

Piogge torrenziali e grandine in Valcamonica nel fine settimana: diversi i Comuni colpiti e numerosi gli interventi di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici e operai dei vari municipi per danni e smottamenti. La frana piĂą importante si è verificata lungo la strada intercomunale tra Ossimo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: smottamenti - danni - frane - strade

Bombe d’acqua a Cori: danni per allagamenti, smottamenti e voragini sulle strade - Danni e disagi a Cori per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul paese ieri, mercoledì 14 maggio.

Alluvione in Alto Adige, frane e smottamenti in Val Passiria: i danni visti dal drone – Video - Forti temporali in Alto Adige, concentrati soprattutto nella zona della Val Passiria. Nella notte tra mercoledì e giovedì si sono toccate punte di oltre cento millimetri di pioggia.

Bomba d'acqua nel Fermano: allagamenti, danni e smottamenti - Fermo, 26 luglio 2025 - Una bomba d’acqua si è abbattuta sul Fermano provocando danni e allagamenti. A Fermo diversi i tombini salatati in aria a causa dell’improvvisa forte pressione dei canali di scarico.

?ATTENZIONE, SP1 BIS INTERROTTA? Molti danni causati dal nubifragio tra basso feltrino e alto trevigiano! La SP1 per salire verso il feltrino è interrotta, si segnalano importanti smottamenti e allagamenti tra Alano, Quero, Segusino e poi, Miane, Fa Vai su Facebook

? Frane, smottamenti e strade (ancora) chiuse: danni e disagi per il maltempo; Frana in Val Passiria, fango e detriti su strade e case. FOTO; Frane e strade chiuse dopo i forti temporali in val Passiria.

Frane, smottamenti e strade (ancora) chiuse: danni e disagi per il maltempo - Piogge torrenziali e grandine in Valcamonica nel fine settimana: diversi i Comuni colpiti e numerosi gli interventi di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici e operai dei vari municipi per dann ... Da bresciatoday.it

Maltempo nel Bresciano, frane e smottamenti: strada chiusa tra Ossimo e Lozio - In località Creelone, la strada che collega Ossimo Superiore a Lozio (via Patrioti) è franata: alcuni massi hanno i nvaso la carreggiata con circa 30 metri cubi di materiale. Lo riporta msn.com