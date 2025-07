Celeste Pin perché s'indaga sulla sua morte | le analisi sul cellulare e sui conti bancari

La richiesta della ex moglie di fare luce su alcune "cose che non tornano" ha spinto gli inquirenti a seguire altre piste oltre all'ipotesi di suicidio. Ecco perché sono state disposte indagini approfondite sull'ex calciatore trovato morto il 22 luglio scorso.

Morte di Celeste Pin: il ricordo del Consiglio comunale di Firenze. Presto l'autopsia. Si indaga per omicidio colposo - Il presidente dell'assemblea cittadina, Cosimo Guccione, ha ricordato così il calciatore: "Bandiera della Fiorentina, volto televisivo, personaggio e dirigente sportivo anche a livello locale della nostra città, Celeste Pin è stato un uomo che ha saputo farsi amare non solo come giocatore ma anche dopo come commentatore, come persona vicina alla nostra città"

Celeste Pin, si indaga per omicidio colposo. L'ex moglie: "Una strana telefonata, poi..." - La Procura di Firenze conferirà l'incarico a un medico legale per eseguire l'autopsia e gli esami tossicologici sul corpo dell'ex bandiera viola

Celeste Pin, perché s'indaga sulla sua morte: le analisi sul cellulare e sui conti bancari - Celeste ha avuto sì problemi personali in passato ma era riuscito a gestirli bene e conduceva una vita serena e attiva".

Celeste Pin, cosa non torna nella morte? Il cambio di umore dopo una telefonata in vacanza e l'analisi sui conti bancari - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Celeste Pin, ex calciatore e capitano storico della Fiorentina, trovato senza vita lo scorso