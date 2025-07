Annalisa annuncia Ma io sono fuoco | nuovo album e tour nell’autunno 2025

Annalisa è pronta a tornare con un nuovo album di inediti dopo il successo di “Maschio”. Si chiama “ Ma io sono fuoco “, il nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nell’autunno 2025. Annalisa dopo Maschio arriva il nuovo album “Ma io sono fuoco”. Nuovo album per Annalisa: si chiama “ Ma io sono fuoco “, il titolo scelto dalla cantante per annunciare al grande pubblico il ritorno sulle scene con un nuovo progetto discografico in arrivo nell’autunno 2025. Un ritorno molto atteso dopo il grandissimo successo di “E poi siamo finiti nel vortice”, album multiplatino in cui sono contenute le hit “Bellissima”, “Mon Amour” (brano da 6 Dischi di Platino), “Sinceramente” e “Storie brevi”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Annalisa annuncia “Ma io sono fuoco”: nuovo album e tour nell’autunno 2025

