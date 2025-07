L’estate dei piromani | dalla Sardegna alla Sicilia boschi in fumo e bagnanti in fuga

Roma, 29 luglio 2025 – Due isole nella morsa degli incendi. Sicilia e Sardegna funestate dai roghi in questi giorni, proprio quando soffia forte il vento e le fiamme divorano veloci ettari di bosco e seminano il panico tra turisti e residenti. Un danno incalcolabile per l'ambiente, giĂ messo a dura prova dal cambiamento climatico, per l'economia locale che vive anche di turismo, per le prossime generazioni, a cui viene bruciato un pezzo di futuro. Un copione giĂ visto, troppe volte. Come l'epilogo, fin troppo scontato per gli inquirenti: dietro i roghi c'è la mano criminale degli incendiari che – guarda caso – agiscono in questi giorni in cui il maestrale soffia fino a 80kmh.

