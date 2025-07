Maxi sequestro di droga e fuochi d' artificio a Lecce 33enne pieno di contati nei guai | tradito dal nervosismo

A Lecce un 33enne è stato denunciato dopo il sequestro di 17 chili di artifizi pirotecnici e droga durante un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi sequestro di droga e fuochi d'artificio a Lecce, 33enne pieno di contati nei guai: tradito dal nervosismo

Trapani, sequestro da 300mila euro a trafficante di droga: beni, conti e legami con la mafia nel mirino - Sequestrati beni per 300.000 euro a un trafficante di droga a Trapani. Intensificate le misure di prevenzione contro il traffico di stupefacenti.

Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza: trovati 3 chilogrammi cocaina e alcuni dispositivi per l’inalazione di marijuana. L’operazione delle Fiamme Gialle in provincia di Latina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vasta operazione delle Fiamme Gialle ha portato a un importante sequestro di stupefacenti e alla scoperta di dispositivi elettronici illegali a Pontinia, comune in provincia di Latina.

Due chili di droga nella lavastoviglie: sequestro in casa di una coppia - Il "fumo" nascosto nella lavastoviglie. In casa di una coppia di Nettuno i carabinieri hanno trovato e sequestrato ben due chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi.

Tre persone arrestate, oltre 78 chili di droga e un ordigno esplosivo sequestrati, è questo il bilancio dell'operazione dei poliziotti della questura di Lecce. Lo stupefacente era occultato in una stanza segreta con passaggio celato ed era destinato a invadere i lu

