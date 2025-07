Gropello Cairoli camion perde 13 quintali di soda caustica su strada e nei campi Zona isolata

Pavia – 29 luglio 2025 – Un camion ha perso stamani in provincia di Pavia parte di un carico di 13 quintali di soluzione di soda caustica. L'incidente è avvenuto in Lomellina, a Gropello Cairoli, all'altezza di una curva lungo la strada provinciale diretta a Dorno, dove il mezzo è rimasto in bilico per alcuni attimi sul ciglio della strada. Zona isolata. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla Polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno isolato la zona e l'hanno messa in sicurezza. Il carico è finito in parte sulla strada e in parte nelle campagne a fianco. Non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gropello Cairoli, camion perde 13 quintali di soda caustica su strada e nei campi. Zona isolata

