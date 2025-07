Ancora borseggiatori nella metro a Roma | Uno di loro si è finto un poliziotto in borghese

Un borseggiatore si sarebbe finto poliziotto per cercare di salvare l'amica che, colta mentre stava provando a derubare un turista, è stata bloccata dalla folla in metro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

