Scalera | Il comparto turistico tradizionale escluso dai Mini Pia Taranto La Regione Puglia attivi una misura parallela ad hoc

Tarantini Time Quotidiano “ Il Mini PIA rappresenta un’iniziativa lodevole, pensata per sostenere investimenti produttivi di micro e piccole imprese nella provincia di Taranto, in un’ottica di rigenerazione del tessuto economico e attrazione di sviluppo. Il Fondo per la Transizione Giusta ( Just Transition Fund) che individua i settori ritenuti compatibili con la cosiddetta “ transizione giusta ” delle aree industriali, come Taranto, ha escluso il comparto turistico tradizionale in quanto non considerato prioritario in termini di decarbonizzazione, diversificazione produttiva e innovazione industriale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

