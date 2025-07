Super colpo di fortuna | gioca al Lotto vince oltre 57.000 euro

Giocata fortunata nel comune di Breno, in Valcamonica, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 57.500 euro, la piĂą alta registrata in Italia nella giornata di venerdì 25 luglio.La schedina vincente – come riporta Agimeg – è stata giocata nella ricevitoria di via Mazzini: 60 euro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: euro - super - colpo - fortuna

Mister Movie | Nintendo Switch 2 a soli 17 euro al mese, la super offerta in anteprima - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Super Subs Agyemang e Kelly inviano leonesse a un’altra finale euro - 2025-07-22 23:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Inghilterra ha raggiunto la finale di Euro 2025 nelle circostanze più drammatiche poiché due gol dell’ultimo gap dai sostituti Michelle Agyemang e Chloe Kelly hanno ottenuto una vittoria per 2-1 sull’Italia.

Luca Marinelli torna al cinema? Super-flop: 35mila euro in un weekend - Paternal leave, il congedo parentale (che è in realtà un ritorno sul grande schermo) di Luca Marinelli floppa al di sopra di ogni possibile aspettativa.

UEFA Super Cup 2025 - Ingresso ridotto ai Civici Musei di Trieste Dal 28 luglio al 15 agosto 2025 i titolari del biglietto della finale UEFA Super Cup 2025 che si terrĂ il 13 agosto allo Stadio Friuli di Udine, potranno accedere (assieme a 1 accompagnatore) Vai su Facebook

Va al bar, compra un gratta e vinci e si porta a casa il primo premio: colpo di fortuna da 6 milioni di euro; Con un solo biglietto sbanca il Gratta&Vinci: ha vinto 6 milioni di euro; Vincita milionaria al Bar Giuly a Fermo: “Impossibile capire chi sia. Speriamo ci porti fortuna”.

Con un biglietto da 15 euro vince 3 milioni. Straordinario colpo di ... - Straordinario colpo di fortuna ad Arezzo Il gratta e vinci dei sogni è stato acquistato nella tabaccheria in viale Amendola e appartiene alla serie La ... Scrive lanazione.it

Colpo da 100mila euro al Gratta e vinci - Il Resto del Carlino - Misano Adriatico (Rimini), 13 novembre 2024 – La fortuna ha bussato in provincia di Rimini. Come scrive ilrestodelcarlino.it