Inchiesta sull' urbanistica il caso dell' architetto Pella finisce anche sui banchi del consiglio comunale

“In questa fase è doveroso ribadire un principio cardine del nostro ordinamento: la presunzione di innocenza, sancita dall’articolo 27 della Costituzione, deve essere pienamente garantita fino a eventuale sentenza definitiva di condanna”. A parlare ieri sera durante il consiglio comunale di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

“Le mie mani sono pulite”: il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene in Consiglio comunale e non si nasconde dopo la bufera scatenata dall’inchiesta urbanistica in cui è indagato. “Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature, di cui ho avuto onere Vai su Facebook

"Ho le mani pulite, vado avanti". Così il sindaco di #Milano #Sala in consiglio comunale, dopo la maxi inchiesta sull'urbanistica che lo vede indagato insieme all'assessore #Tancredi che ha rassegnato le dimissioni. Tensione tra Polizia e manifestanti davanti a Vai su X

Inchiesta sull'urbanistica, il caso dell'architetto Pella finisce anche sui banchi del consiglio comunale; Inchiesta Urbanistica Milano, protesta di Potere al popolo contro Sala e Salvini; Milano, Sala in Consiglio: Ho le mani pulite. Delega urbanistica alla vicesindaca.

Milano. Inchiesta sull'urbanistica, è il giorno di Sala (che ha deciso di restare) - Slitta a settembre la decisione finale sulla vendita di San Siro ... Segnala msn.com

Svolta nell’inchiesta sull’urbanistica a milano: il sindaco sala riferirà in consiglio comunale lunedì - L'inchiesta sull'urbanistica a Milano coinvolge oltre settanta indagati, con il sindaco Beppe Sala convocato al consiglio comunale e possibili dimissioni dell'assessore Giancarlo Tancredi in vista. Si legge su gaeta.it