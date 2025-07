Riasfaltatura in A1 altre due notti di chiusura per il casello di Modena Nord

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Modena nord per due notti.La prima sarà dalle 21:00 di mercoledì 30 alle ore 5:00 di giovedì 31 luglio in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Reggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: notti - modena - nord - riasfaltatura

Chiude per due notti il tratto della A1 fra i caselli di Modena, verso milano - Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia sarà chiuso temporaneamente il tratto dell'Autostrada A1 compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano.

Altre tre notti di chiusura in A1, questa volta per il casello di Modena Sud - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni,  Bologna e Milano, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 giugno; nelle due notti di.

Altre quattro notti di chiusure alternate, disagi al casello di Modena sud - Sulla A1 Milano-Napoli sarà nuovamente necessario un periodo di chiusura per il casello di Modena sud, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione e attività di ispezione del cavalcavia di svincolo.

Riasfaltatura in A1, altre due notti di chiusura per il casello di Modena Nord; Chiude l’autostrada: caos sulla via Emilia; Lavori di asfaltatura, una notte di chiusura per Modena Nord.